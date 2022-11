Il messaggio sparito | Re Carlo in imbarazzo | cosa c' era scritto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Tutto è avvenuto domenica scorsa, quando reha celebrato il suo primo Giorno della Memoria da sovrano. La nazione si è fermata per ricordare i caduti dalla prima guerra mondiale. Il neo sovrano ha deposto la tradizionale ghirlanda di papaveri al cenotafio nel centro di Londra. Tutto è stato raccontato, ma non sono mancati gli errori ortografici (ovviamente non da parte del re, ma dei social media manager della Famiglia Reale). L'errore, che è diventato virale, è stato poi cancellato. Non sono arrivate scuse, sarebbero state eccessive. Intanto, ieriha festeggiato 74 anni. Un bel traguardo, il primo da sovrano dopo la morte lo scorso 8 settembre della Regina Elisabetta.sarà incoronato il prossimo 6 maggio, la cerimonia - secondo i rumors - sarà non eccessivamente sfarzosa. Il motivo? Da una parte i costi, ...