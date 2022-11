G20 | Giorgetti vede direttore Fmi | focus su prospettive per uscire da crisi

(Di martedì 15 novembre 2022) Bali, 15 nov. (Adnkronos) - Cordiale e intenso colloquio tra il ministro Giancarloe ildel Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Al centro del colloquio, che si è svolto a Bali a margine dei lavori G20, la situazione economica e leperdalla. Georgieva ha espresso apprezzamento per il sostegno italiano alle iniziative del FMI a favore dei paesi con redditi bassi e medi. L'incontro è stato anche occasione per instaurare una collaborazione concreta tra lo staff del ministero e quello del Fondo, riferiscono fonti del Mef.

