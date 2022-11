Ferrari | Binotto non sara' piu' team principal in F1 | al suo posto Vasseur Gazzetta

(Di martedì 15 novembre 2022) Clamoroso ribaltone in. Secondo quanto riporta ladello Sport, Mattianon' piu' ilin F1 e al suo, dal prossimo gennaio, arrivera' Fredericdall'Alfa Romeo. Secondo il quotidiano sportivo,, ...

...00 Galles - Iran 14:00 Qatar - Senegal Leggi anche Robert Shwarzman, il futuro della: guiderà la macchina di Leclerc nelle libere del Gp degli Usa: "Leclerc e Sainz la coppia ...Mattiaha finito la sua lunga avventura in. La Scuderia di Maranello ha annunciato che l'anno prossimo il team pricipal del Cavallino sarà Frédéric Vasseur, un ingenere francese di 54 anni ...Mattia Binotto ha finito la sua lunga avventura in Ferrari. La Scuderia di Maranello ha annunciato che l’anno prossimo il team pricipal del Cavallino sarà Frédéric ...Mattia Binotto ha finito la sua lunga avventura in Ferrari. La Scuderia di Maranello ha annunciato che l’anno prossimo il team pricipal del Cavallino sarà Frédéric ...