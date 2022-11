Comune di Quarrata | Concorso per 1 Istruttore Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 15 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, categoria C. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di, a tempo indeterminato e pieno, categoria C. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale del bando e il modello di domanda é pubblicato sul sito internet deldi: www..it Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le ...