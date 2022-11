Zack Snyder tornerà nel DCU? La risposta del regista

(Di lunedì 14 novembre 2022)ha aggiornato i fan sul rapporto con gli studi del: sembra che non abbia avuto nessun colloquio con James Gunn e che non dobbiamo aspettarci un suo ritorno nell’universo tanto presto, ma ilaugura comunque ai riformati Studios di continuare a fare “film fantastici”. In una recente apparizione al The Preston and Steve Show, aè stato chiesto se qualcuno lo avesse contattato dalla nuovissima “inaugurazione” dei DC Studios, con James Gunn e Peter Safran alla guida.ha risposto che nessuno lo ha ancora contattato, anche se desidera che lo studio continui a produrre “film fantastici“. “Per quanto ne so, che è molto poco, sto facendo le mie cose e non ho ricevuto nessuna chiamata o altro“, ha detto. “Quindi mi limito ad augurare ...

Arriverà in esclusiva su Netflix Rebel Moon , nuovo film diche si prefigge lo scopo di essere una grande epopea sci - fi ispirata a I Sette Samurai, cult di Akira Kurosawa. Un progetto all'apparenza vincente che avrebbe convinto la piattaforma di ...ha chiuso con DC e quindi, attualmente, non ha in programma di tornare alla Warner Bros. Non si tratta di speculazioni, ma di affermazioni dello stesso regista, che ha confermato di non ...Zack Snyder ha voluto rivelare nuovi dettagli sulla trama del suo prossimo blockbuster sci-fi Rebel Moon, realizzato in esclusiva per Netflix e ispirato al cult di Akira Kurosawa.Zack Snyder ha chiuso con il DCEU, nonostante alcune voci di corridoio avessero sostenuto il contrario. Lo conferma il regista in persona.