Tra iconografia e creature fantastiche | un viaggio nell’universo di Elisa Seitzinger

(Di lunedì 14 novembre 2022) Rappresentare il mondo con simboli e icone, ispirandosi dall’arte medievale, gotica e fiamminga. È questo l’obiettivo in grado di stimolare quotidianamente, illustratrice e visual artist che sta vivendo un 2022 sulla cresta dell’onda. A giugno, ad Ascoli Piceno, è stata inaugurata la sua prima personale, di cui abbiamo parlato anche nella rubrica “Etc” del primo numero cartaceo de Linkiesta Eccetera. Un successo che farà il bis a Domodossola, dove sabato 12 novembre è cominciata la “seconda edizione” diAlchemica, nome della mostra (gratuita). Un luogo scelto non a caso, considerando che l’artista è nata e cresciuta nella natura della Val d’Ossola. Courtesy of Associazione Musei d’OssolaL’esibizione può essere definita una sorta di percorso immersivo tra sacro e profano, capace di esplorare le dimensioni ...

