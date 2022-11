Taranto | Capuano | “Per concederci un rigore devono spararci sulle gambe | sono disgustato”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il tecnico del, Eziolino, non è nuovo a delle uscite molto particolari e colorite, che lo hanno reso famoso anche oltre la Lega Pro. Nonostante il successo nell’ultimo turno del girone C di Serie C contro la Viterbese, l’allenatore dei pugliesi non ha risparmiato le polemiche: “molto felice del successo, era una gara davvero difficile. C’era però un episodio di cui faccio fatica a parlare, ovvero ilsu Ferrara. Ormai perun tiro dal dischetto. Ferrara è stato anche ammonito e non lo avremo a disposizione a Francavilla per squalifica. La società deve alzare la voce, bisogna tutelare questa città. Non è possibile subire questo ogni domenica. Non c’è rispetto per il ...