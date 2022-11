Soffiare sulle candeline L' ultima sparata di Pregliasco

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la versione pro vaccini di "Tu scendi dalle stelle", ecco il consiglio del virologo per le feste di compleanno: "Bisognerebbe indossare visiere per evitare goccioline"

ilGiornale.it

Si apre un altro fronte Asul fuoco delle rinnovate tensioni in Kosovo sarebbe la Russia di Vladimir Putin, alleata della Serbia nei Balcani, che secondo fonti di stampa avrebbe inviato nella regione gruppi di ...La Salernitana non è sufficientemente aggressiva sul portatore di palla emezzali del Monza. ... L'ingenuità grande è di Daniliuc che sbaglia l'anticipo, si fail pallone e mette in moto ... "Soffiare sulle candeline è un problema". L'ultima sparata di Pregliasco Dopo la versione pro vaccini di "Tu scendi dalle stelle", ecco il consiglio del virologo per le feste di compleanno: "Bisognerebbe indossare visiere per evitare goccioline" ...A soffiare sul fuoco delle rinnovate tensioni in Kosovo sarebbe la Russia di Vladimir Putin, alleata della Serbia nei Balcani, che secondo fonti di stampa avrebbe inviato nella regione gruppi di merce ...