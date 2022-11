Rublev batte Medvedev e scrive un messaggio di pace sulla telecamera

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) Andreye Daniil, amici, oltre che connazionali, se le sono date di santa ragione oggi alle Atp Finals di Torino. Alla fine l’ha spuntata6-7 (7) 6-3 7-6 (7). Andrey, perso il primo set al tie break ha tirato fuori tutte le energie fisiche e nervose per mettersi in pari e giocarsela alla partita finale Dopo la vittoria il tennista russo ha scritto undi. Tutto quello di cui abbiamo bisogno» «Peace, peace, peace is all we need» Unimportante, in un match tra connazionali, die forte contrarietà alla guerra della Russia all’Ucraina. Hats off to Andrey...