Palermo | esplosione in biscottificio | ustionati 3 operai

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Tresono rimasti feriti anell’avvenuta nel tardo pomeriggio in un. Secondo le prime informazioni i tre stavano collaudando dei forni nel laboratorio in via Calcante, quando sono stati investiti in pieno dalla deflagrazione, forse causata da una fuga di gas. Immediatamente soccorsi sono stati condotti in ospedale con ustioni in diverse parti del corpo. Due sono in codice rosso al Civico, il terzo, invece, le cui condizioni sarebbero meno gravi, è stato trasportato a Villa Sofia. Squarciato parte del tetto del capannone. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

