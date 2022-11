L’opposizione non fa sconti a Mastella | “Manca la progettualità per la città”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“Il bilancio di questi mesi di governo è deludente“. Questo in sintesi il giudizio dela Palazzo Mosti che vede imputato il Sindaco, Clemente. La contestazione investe le realizzazioni delle opere, la programmazione strategica di sviluppo e le stesse relazioni istituzionali tra maggioranza-minoranza. Una critica serrata e a tutto tondo è stata sviluppata nel corso di un incontro con la stampa del gruppo consiliare di opposizione guidato da Luigi Diego Perifano.vano solo i consiglieri Vincenzo Sguera e Angelo Miceli, peraltro giustificati dai presenti. C’erano tutti i consiglieri eletti di Alternativa per Benevento e Civico 22. Il ‘pollice verso’ ha riguardato in particolare proprio gli argomenti sui quali nei giorni scorsi il sindaco ha particolarmente insistito. La ...