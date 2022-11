Roma | pari e fischi | Matic riprende il Toro al 94?

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 13 novembre 2022)salva laal 94’ da un’altra sconfitta certa con il Torino, dopo un rigore sbagliato dall’ex Belotti un paio di minuti prima. All’Olimpico finisce 1-1 dopo un finale pazzo acceso dalla qualità del ritrovato Dybala: ai granata non basta il momentaneo vantaggio di Linetty, raggiunto proprio dal serbo a tempo scaduto. La squadra di Mourinho chiude l’anno salendo a 27 punti in classifica alladell’Atalanta, mentre gli uomini di Juric si portano a 21. Rosso per Mourinho L’ultima all’Olimpico prima della sosta per i mondiali finisce con un cartellino rosso per Josè Mourinho, sempre più a nervi tesi. A far imbestialire lo Special One è la direzione di gara di Rapuano e la gestione dei cartellini nel secondo tempo. Più volte il tecnico giallorosso era stato ripreso dall’arbitro che a 5 minuti dalla fine ...