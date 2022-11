Lino Banfi | chi è la moglie Lucia | età | malattia | Alzheimer | figli | matrimonio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti anche, che sarà in studio con l’amataa Rosanna e parlerà sì della sua carriera, ma anche dell’immenso amore che prova per la. View this post on Instagram A post shared by Rosanna(@rosanna) La storia d’amore diSi chiamaLagrasta (in Zagaria) ed è lei ladi, la donna che sta al fianco dell’attore da ben 60 anni. Un amore unico, forte, che riesce ad andare oltre. Oltre anche ...