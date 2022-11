Le imprese di trasporto ' stabilmente in Italia' partono avvantaggiate nella corsa agli aiuti

Ledi autotrasporto italiane partiranno in "pole position" nella corsa per ottenere i finanziamenti statali. A favorirle, rispetto a quelle straniere di altri Paesi membri dell'Ue per le quali ...... una rete di start up, pmi, grandi, centri di ricerca e universitari che favorisce la ... e per ildi attrezzature, strumenti, bracci robotici per l'esecuzione di lavori di ricerca ed ...L’eSprinter rappresenta la soluzione ideale per le imprese che cercano una logistica d’avanguardia e sostenibile. Quarantacinque Mercedes-Benz eSprinter entrano a far parte della flotta della Sic Euro ...Il progetto promosso dall’associazione prevede la costituzione della comunità con la realizzazione dell'impianto a costo zero per le imprese socie di Confartigianato Catanzaro se partecipanti alla com ...