Incendio Villastellone | Azzurra | noi nessun danno

"In merito all'di origine ignota sviluppatosi a- è il testo - l'amministratore delegato di Azzurra, Ivano Bosi, smentisce le voci di un coinvolgimento della struttura, che ...Un vastosi è sviluppato questa mattina all'alba nella zona industriale di, nel torinese . Le fiamme hanno interessato diversi capannoni di aziende attive nella produzione di imballaggi ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Prosegue l'intervento dei vigili del fuoco per l'incendio di Villastellone: è parzialmente collassato il capannone principale, ma le fiamme sono sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegni ...