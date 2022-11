F1 Mondiale 2022 | classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Brasile

Corriere dello Sport

SAN PAOLO - George Russell vince il GP del Brasile, penultimo appuntamento deldi Formula 1. Il pilota della Mercedes precede il compagno di squadra Lewis Hamilton e centra la prima vittoria in carriera. Alle spalle delle Mercedes ecco le due Ferrari, con Carlos Sainz ...Testa alBENNACER 5 Non c'è con la testa e nemmeno con i piedi. Una partitaccia piena di errori anche la sua. Colpa il rinnovo di contratto che tarda ancora ad arrivare TONALI 6 Sandro ... Dua Lipa non canterà ai Mondiali 2022: il duro attacco al Qatar Grosseto: La Chiesa di Grosseto ha celebrato la VI giornata mondiale dei poveri inaugurando, mediante Caritas, un nuovo servizio: la colazione per chi ha bisogno. Stamane alle 9, le porte di Caritas s ...Ai microfoni di DAZN, Fikayo Tomori ha spiegato dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Era importante vincere dopo il pari di Cremona. E' stata una gara difficile, siamo felici di aver ...