Adeguamento Pensioni 2023 C’è conferma e percentuale I dettagli

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 13 novembre 2022)indicizzate dal. C’è lae la. IBuone notizie per i pensionati di tutta Italia. In giornata è stata ufficializzata la decisione di aumentare leindicizzandole all’inflazione di quest’anno. L’delleè passato ufficialmente da un decreto ministeriale firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Considerata la crisi inflattiva, è facile capire che si tratterà di unda record, per mantenere il più stabile possibile il reddito reale deisti. Clicca qui per tutte le ultime sulle: benefici per tutti. ...