Stankovic-Samp è già addio? Scelto il sostituto

Leggi su rompipallone

(Di sabato 12 novembre 2022) A Genova la tensione è alta. Nuova contestazione dei tifosi fuori da Marassi dopo la sconfitta pesantissima contro il Lecce, in uno scontro salvezza che ha visto ancora una volta uscire ladoria con 0 punti. Per la situazione a dir poco critica la dirigenze potrebbe decidere di cambiare nuovamente allenatore. A inizio ottobre era stato esonerato Marco Giampaolo e al suo posto era stata Dejancome nuovo tecnico. L’ex Inter è riuscito a guadagnare solamente 4 punti in 7 partite. Un ruolino di marcia pessimo. In casadoria potrebbe quindi esserci un nuovo cambiamento alla guida tecnica, il secondo in appena tre mesi. Ranieridoriaverso l’esonero? Si ripensa a Ranieri Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio si potrebbe ...