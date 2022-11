Spontaneità non è autenticità Neanche nella scrittura

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 novembre 2022) "Quando finalmente sotto il rosso fogliame degli alti alberi d’autunno quaranta uomini si disposero in cerchio coi loro flauti, e un forte vento alpestre che squassava i tronchi dei pini aggiunse alla loro musica le sue selvagge armonie, e tra i mulinelli delle foglie cadute la Danza del Mare Blu si scatenò d’improvviso nel suo smagliante splendore-tutti gli spettatori furono presi da un rapimento prossimo quasi al terrore”. E’ una scena dal “Genji”, il romanzo medievale di Murasaki Shikibu, una mise en abyme in miniatura d’una più vasta questione metaletteraria, la grazia assoluta del rigore e dell’eleganza che suscita il più furibondo dei sentimenti. Siamo negli stessi secoli del teatro e della poesia No giapponese, che anche in occidente fu decisivo per Yeats prima e Pound poi, e che furono teorizzate e conservate nel F?shikaden di Zeami Motokiyo, lo Shakespeare d’oriente quanto la ...