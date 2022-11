Roma - Juve Primavera 1 - 1 in diretta | Mourinho in tribuna | pareggia Satriano

Commenta per primo Presenza costante sugli spalti delle partite dellaPrimavera, anche in occasione della sfida al vertice frae Juventus al Tre Fontane, José Mourinho ha voluto seguire da vicino la gara dei baby giallorossi.- Oggi alle 13e e Juventus si affrontano per la dodicesima giornata del campionato Primavera ecco dove ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La squadra di Guidi oggi in campo contro la Juventus. Si cercano altri tre punti importanti Dopo il grande trionfo contro il Frosinone la settimana scorsa, la squadra di Guidi vuole replicarsi oggi co ...