Omicidio Bonomelli | i 4 in carcere | “Piano deciso al momento | volevamo solo rubargli l’orologio”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 12 novembre 2022) Bergamo. “L’abbiamolì al bar di dargli da bere quel farmaco,per stordirlo e”. È questa la versione dei fatti fornita dai quattro arrestati per l’di Angelo, l’ottantenne ritrovato morto martedì mattina all’interno del suo Suv in un parcheggio della zona industriale di Entratico. Un decesso da subito apparso anomalo ai carabinieri intervenuti sul posto. Nel giro di poche ore i militari hanno scoperto dell’avvelenamento e della rapina, e hanno arrestato quattro persone. Sono finiti inMatteo Gherardi, 33 anni, con precedenti specifici, il padre Luigi, 68 anni, con precedenti di polizia per truffa, la fidanzata 23enne di Matteo, Jasmine Gervasoni, che ha avuto guai per truffa e furto, l’amico Omar Poretti, 24 ...