Napoli-Udinese | Alvino si sofferma su un gesto di un giocatore

Eljif Elmas ha di nuovo convinto da vice Kvaratskhelia : il jolly macedone non sta facendo rimpiangere il georgiano, ed è stato un grande protagonista anche nella vittoria delcontro l'con un gol e un assist. Dopo il match a DAZN Elmas ha espresso la sua soddisfazione per il momento di riscatto che sta vivendo, dopo un avvio di stagione dove aveva visto ...Ha fatto notizia l'errore di Kim Min - jae nel finale della partita vinta dalcontro l'allo stadio Maradona . Il centrale coreano, finora ineccepibile, ha voluto scusarsi sui suoi profili social per lo sbaglio che ha permesso a Samardzic di riaprire, seppur solo ...Dove vederla La partita tra Napoli e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn: per vederla in tv servirà scaricare l'app di Daznsu una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi ...Meret 6,5 - Sempre più consapevole ed in fiducia: un bel guizzo ad inizio partita e poi è sempre reattivo e puntuale quando c'è da uscire per assorbire ...