Wilma Goich | la cantante del GF Vip vittima di usura

Stavolta a salvarlo non c'era alcun bonus ed ecco che - come volevasi dimostrare - alla prima occasione buona è finito dritto in nomination insieme a, George Ciupilan e Patrizia Rossetti ...Chi vuoi salvare tra Charlie Gnocchi , George Ciupilan ,e Patrizia Rossetti Sono loro i concorrenti finiti in nomination nel corso della 16a puntata del GF Vip 7 andata in onda nella prima serata di giovedì 10 novembre 2022. Il televoto è già ...GF Vip 7, Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Wilma Goich e Patrizia Rossetti: chi vuoi salvare Il SONDAGGIO in vista della prossima puntata.Arriva il bacio tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli nella notte al Grande Fratello Vip. Ecco il video Oriana Marzoli dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto girare la testa a ...