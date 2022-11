Serve fiducia reciproca Il richiamo di Mattarella all' Ue

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ogni nazione deve farsi carico di sacrifici per fare in modo che la casa comune dell'Unione Europea prosegua la sua "costruzione" e non resti un "edificio" incompleto. All'indomani della crisi diplomatica tra Italia e Francia sulla redistribuzione dei migranti, Sergionon interviene nel merito, ma rispolvera alcune linee di comportamento che furono alla base del trattato di Maastricht, siglato trent'anni fa. E proprio dalla sala che accolse l'intesa, il capo dello Stato richiama tutti alla responsabilità di essere padri fondatori dell'Unione, ricordando che l'accordo ha rappresentato "un salto di qualità coraggioso nella costruzione europea, fra tutti gli elementi l'introduzione del concetto di 'cittadinanza europea'". E ancora: "Le nazioni che compongono l'Unione vivono nella pluralità istituzionale e multiculturale dell'Europa, che le riconosce e le sa ...

'L'intendersi, l'accrescere lareciproca tra i partner, e' stata opera paziente ed efficace'... Insomma'coordinamento e responsabilita' condivisa tra Stati Membri' che siano frutto di '......soluzione Ue"