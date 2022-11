Sampdoria | l’ex presidente Ferrero colto da un malore

(Di venerdì 11 novembre 2022) Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, Massimosarebbe stato ricoverato d’urgenza a Roma a causa di un. Stando alla ricostruzione fornita dal giornalista di Sportitalia sul proprio profilo Twitter, la vicenda sarebbe avvenuta nella serata di mercoledì, proprio al termine della partita di campionato tra la sua ex squadra, la, e il Torino.Ricovero Fortunatamente, nei giorni successivi le condizioni delblucerchiato sono nettamente migliorate al punto che, come precisato all’interno del medesimo tweet, questa mattina sarebbe stato ufficialmente dimesso dall’ospedale. Ruggero Gambino

Calciomercato.com

Maiorca è infatti'argentino più giovane a segnare un gol in Serie A. Battuto Dybala (primo gol'11/11/2012 in Palermo -, aveva 18 anni, 11 mesi e 27 giorni). Luka ha centrato anche ...In realtà, come spiegato da variarbitri, il regolamento ...ha protestato per la direzione di Colombo nel match di San Siro con' ...12 EMPOLI +2 12 SPEZIA 10 BOLOGNA +5 11 CREMONESE 76 ... Sampdoria, malore per l'ex presidente Ferrero dopo la partita con il Torino