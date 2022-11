L' uragano Musk si abbatte su Twitter | ora lo vuole trasformare in una sorta di Satispay

Corriere della Sera

... i primi due per problemi tecnici e perdite di idrogeno , il terzo per colpa dell'Ian . ... la conferenza sul clima , per fermare il surriscaldamento del pianeta Elonè diventato il nuovo ......due milioni di dollari in aiuti umanitari per il recupero delle comunità devastate dall'Ian.promette di verificare che sta succedendo L'ultima vittima della censura è stato economista ... Il ciclone Musk su Twitter e la crisi del Tech: cosa sta succedendo Podcast Cosa è Mastodon, il nuovo social network distribuito e del fediverso per chi vuole sfuggire da Twitter dopo l'avvento di Musk ...• Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archiv ...