La Chiesa è per sua natura comunicatrice | un libro indaga il suo rapporto col digitale

(Di venerdì 11 novembre 2022) Papa Francesco ha recentemente ribadito l’importanza dei social per evangelizzare. Pur mettendo in guardia, in particolare il clero e i religiosi, dai pericoli dei mass media, Bergoglio ha affermato: “Credo che queste cose si debbano usare perché e? un progresso della scienza, fanno un servizio per poter progredire nella vita”. Ne erano profondamente convinti i padri conciliari che emanarono il decreto sugli strumenti di comunicazione sociale, Inter mirifica. Fu il primo documento approvato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, il 4 dicembre 1963. “Tra le meravigliose invenzioni tecniche – si legge nel testo – che, soprattutto nel nostro tempo, l’ingegno umano è riuscito, con l’aiuto di Dio, a trarre dal creato, laaccoglie e segue con particolare sollecitudine quelle che più direttamente riguardano le facoltà spirituali dell’uomo e che hanno offerto nuove ...