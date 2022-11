Il cast di The Crown 5 stagione

Sky Tg24

Completano ilJacob Collins Levy ( Il giovane Wallander ) come Eredin, Lizzie Annis nel ruolo di Zacaré, Huw Novelli (Capture ) in quello di Callan 'Brother Death', Francesca Mills ( ...Neldel film ritorneranno Rebecca Hall (Night House " La casa oscura ), Brian Tyree Henry ( Bullet Train , Atlanta ), e Kaylee Hottle ( Godzilla vs. Kong ). Tra i nuovi ingressi, Dan ... The Crown 5, il cast: personaggi reali e attori a confronto. FOTO Chi troviamo nel cast della stagione 5 di The Crown Scopri tutti i dettagli sui nuovi personaggi e gli attori che li interpretano!Il mondo di Star Wars continua nella sua espansione e, come da programma, si prepara a dare il benvenuto alla sua nuova, ennesima, serie TV legata al franchise.