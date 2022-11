Ginnastica | non solo Desio Oltre 40 ex atlete in tutta Italia firmano l’appello contro le violenze | «Non ci fermeremo»

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 novembre 2022) Non. La petizione lanciata dall’organizzazione Change The Game che chiede giustizia per tutte le ginnaste vittime di violenza psicologica ha raccolto nel giro di 48 ore l’ane di40 exdi. Un numero che cresce di ora in ora e che dimostra quanto il fenomeno sia diffuso in gran parte del territorio nazionale. Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana: decine die atleti si uniscono al grido di Anna Basta, Nina Corradini e Giulia Galtarossa, le prime ad aver scatenato l’effetto domino di testimonianze e denunce. «Una dimostrazione chiara che il fenomeno non si può ridurre a “quattro mele marce”», come spiega Change The Game. La presidente Daniela Simonetti fa sapere che «alle 40 ...