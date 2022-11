GF Vip 7 | una Vippona canta “Faccetta Nera”? Su Twitter scoppia la polemica

Il Grande Fratello7 si sta ora rivelandoghiotta opportunità per mettersi nuovamente in mostra, rilanciarsi in televisione e conquistare sempre più il pubblico italiano. La sua missione, al ...Soraia è entrata nella casa durante la diretta di giovedì sera per darescossa definitiva al suo fidanzato. GF, diretta 10 novembre: sorpresa per Luca e Giaele. Provvedimento disciplinare per ...Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 10 novembre 2022 con la sedicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa nel corso della quale si è ...Soraia è entrata nella Casa del Gf Vip 7 per dare una scossa a Luca, e chiedergli di mettere da parte le lacrime: "Cosi ci fai soffrire".