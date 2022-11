FTX | il fondatore svela dove sono finiti i miliardi E ora nessuno vuole salvarlo

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) Stanno emergendo le cause del collasso di FTX, la seconda crypto exchange al mondo, un avvenimento ancora in corso che è già stato definito il momento Lehman Brothers della cripto-finanza. Stando al Wall Street Journal, ilSam Bankman-Fried ha ammesso di aver utilizzatodi dollari dei clienti di FTX per finanziare gli investimenti ultra-rischiosi della propria società di trading, Alameda Research. Il giovane miliardario, che nel giro di poche ore ha perso il 94% della sua fortuna, avrebbe detto durante una riunione con gli investitori che FTX ha un credito con Alameda di circa 10di dollari. L’exchange deteneva l’equivalente di 16in asset dei propri clienti, dunque Bankman-Fried sarebbe responsabile di averne trasferiti più della metà ad Alameda – la quale si è ulteriormente ...