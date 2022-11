Il Sole 24 ORE

L'esercito ucraino è entrato nella periferia occidentale della città di Kherson, secondo alcune immagini sui social media geolocalizzate dalla. Leucraine sono state accolte dai residenti in festa nel distretto di Shumenskyi del capoluogo ucraino. La regione, comunque, rimarrà parte della Russia, nonostante la ritirata delle ...L'esercito ucraino è entrato nella periferia occidentale della città di Kherson, secondo alcune immagini sui social media geolocalizzate dalla. Secondo quanto riferito, leucraine sono state accolte dai residenti in festa nel distretto di Shumenskyi del capoluogo ucraino. Nelle immagini geolocalizzate dal canale Usa, i cittadini ... Ucraina ultime notizie. Cnn, truppe ucraine entrano nella città di Kherson (ANSA) - ROMA, 11 NOV - L'esercito ucraino è entrato nella periferia occidentale della città di Kherson, secondo alcune immagini sui social media geolocalizzate dalla Cnn. Secondo quanto riferito, le ...La guerra in Ucraina giunge al 261esimo giorno. "L'esercito ucraino è entrato nella periferia occidentale della città di Kherson", secondo quanto riferito dalla Cnn. L'annuncio di Kiev, che sta costru ...