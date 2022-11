Cinghiale aggredisce un 92enne davanti casa | al via ricerche tra Mantova e Modena

(Di venerdì 11 novembre 2022) Leggi Anche Cinghiali irrompono all'asilo, paura a Bussi sul Tirino (Pescara): maestra salva i bimbi L'aggressione al- L'anziano era in, all'interno di una grande azienda agricola di ...

Ricerche deltra Mantova e Modena - La Provincia di Modena fa sapere che le ricerche sono eseguite in stretto coordinamento con la polizia provinciale di Mantova e vede impegnate due ...Le ricerche Ilè fuggito nelle campagne ed è lì che ora sono concentrate le ricerche. il sindaco di San Giovanni del Dosso Angela Zibordi ha diramato un avviso chiedendo a tutti di ...Tragico incidente in provincia di Mantova. Un uomo di 92 anni è stato caricato e aggredito da un cinghiale che si era introdotto nell'azienda agricola del figlio. Le ...Ricerche estese anche al Modenese del cinghiale che ha attaccato davanti casa, caricandolo e mordendolo, un 92enne a San Giovanni del Dosso, nel Mantovano, comune che confina con quelli emiliani di Co ...