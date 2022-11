Totti-Blasi | Bernardini De Pace e l’addio a Francesco | «Puntavo sulla consensuale Ormai lo sentivo troppo poco Ora gli auguro di essere felice»

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’avvocata delle star si sfila dalla difesa del Capitano e affida un messaggio al Corriere : «In tre mesi mi sono affezionata, impossibile non volergli bene». Pare che l’accordo imbastito per la separazione non abbia ricevuto l’ok del Pupone

