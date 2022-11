Michelle Hunziker e la separazione da Tomaso Trussardi | “Un grande dolore”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il matrimonio che ha unito, da cui sono nate due figlie, Sole e Celeste, si è ormai concluso e non sembrano esserci possibilità di ritorno. I due stanno comunque cercando di mantenere buoni rapporti per il bene delle loro bambine, come conferma la breve vacanza che hanno trascorso insieme sulle Dolomiti, dove si sono abbracciati come ai vecchi tempi. La showgirl ne ha approfittato per parlare del momento che sta vivendo alle sue follower, tramite una serie di “Domande e Risposte”, come è nello stile di Instagram. Questo ha permesso alla svizzera di aprire il suo cuore e di provare a consolare una donna che le ha scritto e le ha rivelato di soffrire particolarmente per essere arrivata a dire addio al marito dopo 30 anni. La 46enne ha così provato a incoraggiarla e a darle un ...