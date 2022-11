Marcel Dzama | Luna | danze | scacchi e meditazione

Leggi su periodicodaily

Viaggi in Marocco e Messico sono l'ispirazione per i disegni cheesporrà dal 17 novembre al 22 dicembre a Londra. La mostra dell'artista canadese Child of Midnight è allestita alla galleria David Zwirner. In genere illustrazioni surreali, le opere tendono all'evasione in paradisi tropicali e incontaminati.