Lucca | arriva il primo ambulatorio no vax | esplode la polemica - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Studio medico 'dedicato a chi ha avuto una reazione avversa al vaccino'. Le consigliere e i consiglieri di opposizione: 'Riteniamo necessaria una presa di posizione forte e di distanza dal sindaco ...... sezione indipendente della Festa di Roma 2022, e aComics & Games 2022, Piove , dramma horror di Paolo Strippoli ambientato in una Roma costantemente sul punto di esplodere,in sala. In ... Lucca, arriva il primo ambulatorio no vax: esplode la polemica Studio medico "dedicato a chi ha avuto una reazione avversa al vaccino". Le consigliere e i consiglieri di opposizione: "Riteniamo necessaria una presa di posizione forte e di distanza dal sindaco Mar ...Il progetto “Parchi Agos Green&Smart” arriva a Roma: dal 12 novembre la città potrà fruire del Parco Donatella Colasanti, in San Paolo, in una veste rinnovata ...