Lazio - Monza | questa volta non ci sono dubbi | esordio dal 1' in A per Cancellieri con i biancocelesti

I bianconeri saranno impegnati a Verona alle 18:30, le due squadre vivono un momento diametralmente opposto, diversa la situazione per, i brianzoli giocano bene, per questo motivo ...1 Mateja Kezman , agente di Sergej Milinkovic Savic , è in Italia. Prima tappadi questa sera, e poi probabilmente un contatto con la società biancoceleste per discutere del rinnovo di contratto. Secondo il Corriere dello Sport , inoltre, non sarebbe da escludere a ...La probabile formazione della Lazio per la sfida al Monza, valida per la 14° giornata di Serie A Dopo la vittoria nel derby del turno precedente, la Lazio di Maurizio Sarri vuole proseguire il proprio ...I biancocelesti ospitano i brianzoli nell’ultimo match della quattordicesima giornata Sarà Lazio–Monza a chiude la quattordicesima giornata di Serie A: dopo Verona-Juventus si disputerà infatti la gar ...