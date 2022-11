Faccetta Nera | un concorrente del GF Vip la canta e il pubblico chiede la squalifica

(Di giovedì 10 novembre 2022) Altro giorno, altra polemica al Grande Fratello Vip. Questa volta ad aver alzato un polverone è stata Micol Incorvaia. Poco fa mentre si stava preparando per la puntata insieme ad Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, laha canticchiato una piccola parte di. Nel dettaglio la ragazza ha sussurrato: “, bell’abissina…” Sui social c’è già chiun provvedimento disciplinare o addirittura la. Onestamente non penso che Micol possa essereta per aver canticchiato questa canzone (orrenda e che ricorda una dittatura), ma dovesse capitare sarebbe la seconda volta per un’Incorvaia, visto che due anni fa anche la sorella Clizia è stata espulsa. Chiediamo laper Micol ...

