Dynamite 09 11 2022 Welcome back Saraya

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling e un caloroso benvenuto in questo settimanale report di AEW. Uno show molto ricco che potrebbe regalare diverse cose molto interessanti come ad esempio il 2 out 3 falls fra Bryan Danielson e Sammy Guevara, ma non solo, ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito nello show. The Acclaimed & FTR vs Swerve in Our Glory & Gunn Club (3,5 / 5) Si parte subito con il match a 8 uomini, con le coppie che se le promettono da un po’ ormai. L’incontro come prevedibile si tramuta ben presto in un rissone fra tutti i partecipanti, ma non mancano delle grandi mosse per costruirsi un vantaggio. A portarsi a casa il match sono gli Acclaimed e gli FTR con quest’ultimi che si sbarazzano del Gunn Club. Vincitori: The Acclaimed & FTR PROMO: MJF ci ricorda che lui è un vero talento generazionale e ...