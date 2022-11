BJK Cup 2022 | Italia-Canada 0-1 | Cocciaretto sconfitta in due set da Andreescu

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel match valevole come primo incontro di, preliminari della Billie Jean King Cup, Elisabettasi arrende a Biancacon il punteggio di 7-6 6-3 dopo 1h49?.particolarmente amara per le ragazze di Tathiana Garbin, aritmeticamente eliminate dalla competizione. Applausi comunque per, avanti di un break in entrambi i set ma sempre rimontata dall’avversaria. A contendersi l’accesso alle semifinali, dunque, sarannoe Svizzera. L’proverà comunque a conquistare i restanti due punti che assegna il confronto. CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Ottima partenza di, che annulla una palla break in avvio e opera ...