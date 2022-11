Vendita e riparazione di veicoli | “Task force contro attività abusive e concorrenza sleale”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Novità in vista per le imprese del settore automobilistico che svolgonodi manutenzione edei, ma anche il commercio di vetture, soprattutto online. Assieme alla polizia stradale di Bergamo, la Camera di commercio è impegnata per sensibilizzare e formare le amministrazioni pubbliche e le polizia locali del territorio affinché si collabori per promuovere la sicurezza, la lotta all'abusivismo e il contrasto alla. Abbiamo intervistato il dottor Andrea Vendramin, conservatore del Registro Imprese della Camera di commercio di Bergamo per saperne di più. Che cos'ha in cantiere la Camera di commercio di Bergamo per supportare i cambiamenti in atto, le imprese di questo settore e il territorio? Abbiamo in programma diversi interventi, a cominciare da un seminario