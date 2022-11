Ultime Notizie – Elezioni midterm Usa | Senato in bilico | repubblicani verso conquista Camera

(Di mercoledì 9 novembre 2022)la maggioranza allanelleUsa 2022. Resta ancora inil controllo del, fattore chiave per determinare i rapporti di forza nel nuovo Congresso che uscirà dalledi. Con 48ri ciascuno finora assegnati ai democratici e aie una maggioranza fissata a quota 51, sono quattro gli Stati su cui si concentrano le attenzioni degli osservatori. Nel caso i due partiti ottengano 50 seggi ciascuno ilresterà sotto il controllo dei democratici in quanto sarà decisivo il voto della vice presidente Kamala Harris. In Wisconsin ilre repubblicano in carica, Ron Johnson, spera di ...

Il Sole 24 ORE

...Lo sbarco dei migranti a Catania dalla Humanity 1 e il sollievo dopo le operazioni con cui in Sicilia si è provveduto ad agire sul caso delle navi arrivate in acque italiane sono il tema delle...Lampadari che tremano, corsie di supermercati ricoperte di prodotti caduti e andati in frantumi, calcinacci caduti in strada o alla stazione. Stamattina mezza Italia, dal Lazio al Trentino e in ... Ucraina ultime notizie. Pentagono consegna a Kiev stessa difesa aerea usata per la Casa Bianca Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...MeteoWeb Un forte terremoto è stato avvertito oggi, alle 07:07, al Centro/Nord Italia, in numerose regioni, con segnalazioni da Friuli Venezia Giulia… Leggi ...