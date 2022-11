Reddito di cittadinanza e pensioni | Giorgetti affossa le promesse impossibili

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Qualsiasi tipo di intervento di natura fiscale o di spesa di natura previdenziale deve essere coperta all’interno dello stesso settore d’intervento, altrimenti non rispetteremmo l’obiettivo dichiarato di mettere tutte le risorse disponibili sul caro energia”. Con queste parole decisamente prudenti Giancarlo, ministro dell’Economia nel governo Meloni, ha presentato la nota di aggiornamento del Def, firmata insieme con la premier. Di natura fiscale o di natura previdenziale, evidentemente, significa in primis flat tax e cancellazione della legge Fornero con Quota 41, entrambi cavalli di battaglia della propaganda pre-elettorale. Concetti espressi e chiariti in audizione sulla Nadef stessa: “L’impianto della Manovra sarà caratterizzato da realismo e responsabilità, sia nei confronti dei cittadini sia di quanti investono nel debito italiano. Il nuovo sentiero di ...

L'esigenza di individuare risorse per finanziare misure contro il caro bollette Sotto il secondo aspetto, la convinzione è che un restyling in senso restrittivo del(e del ...... di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione ; quella destinata ai nuclei beneficiari deldi. Allo stesso modo di ...Il governo Meloni metterà mano al Reddito di Cittadinanza, era uno dei punti del programma elettorale e le dichiarazioni degli esponenti dell'esecutivo vanno in quella direzione. Durigon: "Nella maggi ...Nei piani del governo non c’è una cancellazione del reddito ma una modifica come peraltro già annunciato dal governo Draghi ...