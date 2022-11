NextGen Atp Finals 2022 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 9 novembre

1 del seeding, ha infatti superato il 21enne di Taiwan Chun Hsin Tseng (90) con un triplo 4 - 2. D: Sono trascorsi dodici mesi dall'ultima tua apparizione alle, in che cosa ti senti ...Francesco Passaro viene battuto dal ceco Jiri Lehecka per 0 - 3 nel match valido per la prima giornata delleFinals 2022 di tennis, giocato nel primo pomeriggio di oggi: in attesa di Arnaldi - Nakashima, l'azzurro si trova in solitaria in fondo alla classifica del Gruppo Verde. VIDEO ...Le due ore e dieci di battaglia dicono tutto: fra Matteo Arnaldi, terzo italiano impegnato nella giornata più azzurra di sempre delle Intesa ...A margine della vittoria all'esordio alle Next Gen ATP Finals, il tennista toscano ha parlato anche della Coppa Davis.