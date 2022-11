Matteo Salvini | che schiaffo alla sinistra | davanti a lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022)le promesse le mantiene ed ecco chea lui compare il ponte sullo Stretto. O meglio, il suo plastico. Con lui i presidenti di Calabria e Sicilia Roberto Occhiuto e Renato Schifani. D'altronde si tratta di un'opera prioritaria sia per il governo nazionale che per le Regioni coinvolte, la sua realizzazione avrà ricadute positive per tutta Europa e servirà per incentivare il miglioramento generale delle infrastrutture come già successo, in passato, con l'Autostrada del Sole. "Da questa mattina - con una riunione tra il ministro alle Infrastrutture e i governatori di Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto - si passa dalle parole ai fatti", ha commentato in una nota anche Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev