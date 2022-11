LIVE – Nakashima-Lehecka | Next Gen Atp Finals Milano 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ile latestuale di, secondo incontro del Gruppo Verde alleGen ATPdi(cemento indoor). Tra i due sarà il primo confronto diretto della carriera. Lo statunitense si trova al secondo posto del raggruppamento dopo aver battuto al quinto e decisivo set il nostro Matteo Arnaldi. In vetta c’è invece il ceco, che all’esordio all’Allianz Cloud ha sbarrato la strada in tre set abbastanza agevoli un altro italiano ovvero Francesco Passaro. Il match si preannuncia dagli elevati contenuti tecnici tra due giocatori che ormai già da qualche tempo sono nel giro del circuito maggiore. Per esperienza e palmares, però, a partire favorito sarà l’americano, che quest’anno a San Diego ha addirittura sollevato al ...

