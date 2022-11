LIVE Musetti-Stricker | NextGen Finals 2022 in DIRETTA | una vittoria per blindare la semifinale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match tra Lorenzoe Dominic, valido per la seconda giornata del gruppo B delle ATP Next Gendi Milano. Il carrarino va a caccia della secondaperla. E’ stato un esordio più che positivo quello di Lorenzoa Milano, il classeha superato in un’ora e undici minuti di gioco con un triplice 4-2 il taiwanese Chun Hsin Tseng, numero 90 al mondo. L’azzurro ha dominato con la prima di servizio, vincendo trentuno dei trentacinque punti giocati con questo colpo. L’azzurro ha chiuso con ...

Torniamo domani per raccontarvi i match degli italiani, tuttosu Sky Sport Tennis e in streaming su NOW16:54 Finisce qui la nostra DIRETTAscritta di- Tseng. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:53 In serata spazio al secondo incontro del gruppo rosso, tra i ...Il live e la diretta testuale di Nakashima-Lehecka, secondo incontro del Gruppo Verde alle Next Gen Finals 2022 in corso a Milano.Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta tv e streaming, Musetti-Stricker. Il match vale per la seconda giornata del Gruppo Rosso ...