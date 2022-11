Lazio | Bonelli | ' inceneritore non risolve problemi'

D'altro canto, Azione e Iv non accetteranno di partecipare a primarie nel. 'Le primarie Con Fratoianni eIl centrosinistra per noi non c'e' piu', noi abbiamo detto che siamo pronti a ...D'altro canto, Azione e Iv non accetteranno di partecipare a primarie nel. "Le primarie Con Fratoianni eIl centrosinistra per noi non c'è più, noi abbiamo detto che siamo pronti a ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Noi riteniamo quel tipo di tecnologia assolutamente superata". Così Angelo Bonelli sull'inceneritore a Roma in conferenza stampa con Nicola Fratoianni sulle regionali nel..Chiediamo a Pd e M5S di parlare e noi vogliamo assumere la funzione di costruttori di convergenze, di ponti. E' il momento della responsabilità". Così Angelo Bonelli alla conferenza stampa alla Camera ...