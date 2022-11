Lautaro in disco | multa in arrivo per l’attaccante nerazzurro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la sconfitta contro la Juventus,dell’InterMartinez è stato fotografato inteca per la festa della compagna Dopo la sconfitta contro la Juventus,dell’InterMartinez è stato fotografato inteca per la festa della compagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’argentino stasera sarà in campo contro il Bologna ma con ogni probabilità verràto dalla società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non sorride nemmeno l'altra squadra milanese, l'Inter, per la quale 'indiventa un caso': fa discutere la presenza dell'attaccante argentino in un locale per festeggiare il compleanno ...in: 'Toro loco' al compleanno di Agustina . Tour de force Inter: dopo la Juventus arriva il Bologna . La nuova crisi di: quattro gare senza segnare ., brindisi e.digiuno: ...Sulla prima pagina del quotidiano torinese si parla della decisione del club nerazzurro di multare l'argentino perché ha festeggiato la compagna dopo la sconfitta contro i bianconeri ...In colonna a destra spazio alla Roma: "José punge Abraham e la Roma". In basso spazio all'Inter e a Lautaro Martinez: "Lautaro in disco è un caso". EDICOLA CDS – Inter, Lautaro in disco è un ...